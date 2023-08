Ora potete provare l'esperienza dei nuovi pieghevoli di Samsung... sugli iPhone!

L'ultimo aggiornamento di TryGalaxy, l'app per provare la One UI su iPhone, vi permette di connettere due telefoni per provare lo schermo pieghevole

Sappiamo come da anni Samsung e Apple si punzecchino con numerosi spot all'annuncio di ogni nuovo dispositivo, ma da un anno a questa parte il produttore coreano ha voluto mostrare agli utenti della mela come sarebbe la loro vita con un telefono Galaxy mettendo direttamente nelle loro mani la One UI. Ora, Try Galaxy, la Web app che vi consente di toccare con mano l'esperienza di un Galaxy sul vostro iPhone, è stata aggiornata, e vi consentirà, collegando due melafonini, di provare nientemeno che l'esperienza dei nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 con One UI 5.1.1. L'aggiornamento infatti vi permette di apprezzare i vantaggi di uno schermo immersivo e alcune funzionalità chiave dei dispositivi di Samsung, come l'Esperienza FlexCam o le possibilità di multitasking, senza scordare le potenzialità dell'ecosistema della casa di Seul. Per quanto riguarda il primo punto, potete provare la modalità FlexCam di Galaxy Z Flip5 e Z Fold5, che vi dà la possibilità di catturare momenti memorabili in una varietà di angolazioni creative. Lo schermo immersivo di Galaxy Fold 5 può essere mimato collegando due dispositivi per creare uno schermo connesso, e attraverso dimostrazioni video potete apprezzare come sarebbero godibili questi contenuti, oltre a sperimentare come effettuare un multitasking senza limiti spostando i contenuti tra gli schermi.

Infine potete sperimentare le possibilità dell'ecosistema connesso Galaxy, tra cui la condivisione rapida tra dispositivi vicini e lontani, i dati sulla composizione corporea di Samsung Health se abbinati a un Galaxy Watch e molte altre possibilità. Per usare Try Galaxy non dovete fare altro che aprire Safari sul vostro iPhone (funziona solo su Safari), andare a questo indirizzo e toccare l'icona di condivisione in basso al centro. Poi toccate Aggiungi alla schermata Home, toccate Aggiungi e toccate l'icona Try Galaxy sul vostro iPhone. In alternativa, andate a quell'indirizzo sul browser del computer e scannerizzate il codice QR con la fotocamera del telefono. Toccate Avanti due volte e si aprirà una schermata Home di un Galaxy, con la One UI e le sue funzioni, che potete sperimentare come se usaste un vero Galaxy.