Ecco tutti i Chromebook che verranno aggiornati a Plus

Qualche giorno fa abbiamo conosciuto ufficialmente la novità introdotta da Google per il mondo Chromebook, con la serie Chromebook Plus lanciata a livello globale. Al momento del lancio è sembrato che il titolo di Chromebook Plus sarebbe arrivato solo per i nuovi modelli lanciati dai vari produttori che hanno sposato il progetto, tra i quali troviamo Acer, Lenovo, HP e ASUS. Le ultime arrivate da Google invece cambiano le carte in tavola.

Tramite il suo sito di supporto ufficiale Google ha infatti elencato tutti i dispositivi Chromebook, già presenti sul mercato, che sono compatibili con un aggiornamento software che introdurrà le funzionalità esclusive presentate da Google per i Chromebook Plus. In altre parole, i Chromebook che verranno aggiornati diventeranno Chromebook Plus. Andiamo a vedere insieme quali sono:

Produttore Modello Acer Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H, CP514-3HH, CP514-3WH) Acer Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN) Acer Acer Chromebook Spin 714 (CP714-2W, CP714-2WN) Acer Acer Chromebook 516 GE (CBG516-1H) Acer Acer Chromebook Vero 514 (CBV514-1H, CBV514-1HT) ASUS ASUS Chromebook CM34 Flip (CM3401) ASUS ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601) Dell Dell Latitude 5430 Chromebook Dell Dell Latitude 5430 2-in-1 Chromebook Framework Framework Laptop Chromebook Edition HP HP Chromebook 15.6 15a-nb0xxx (xxx: 001~999) HP HP Chromebook x360 14 inch (14c-cd0xxx) (xxx: 001~999) HP HP Dragonfly Pro Chromebook HP HP Elite Dragonfly Chromebook HP HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook HP HP Elite c645 G2 Chromebook Lenovo Lenovo Flex 5i Chromebook 14" (IP Flex 5 Chrome 14IAU7) Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (14", 7) (IP Flex 5 Chrome 14IAU7) Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook 16" Lenovo Lenovo Slim 3i Chromebook 14" Lenovo IdeaPad Slim 3i Chromebook (14", 8) Lenovo Lenovo ThinkPad C14 Chromebook Lenovo Lenovo 5i Chromebook 16" Lenovo IdeaPad 5i Chromebook (16", 7) Lenovo Lenovo 14e Chromebook Gen 3