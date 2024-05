Tutti i nuovi PC Windows con ARM: la rivoluzione anti-Apple è ufficialmente iniziata!

Arrivano delle importanti novità per il settore dell'informatica, e soprattutto per quanto riguarda i notebook Windows. Microsoft ha appena presentato la nuova categoria Copilot+ per i PC, e in parallelo sono arrivati tantissimi nuovi PC con Arm. Si tratta di novità che arrivano da diversi produttori, alcuni anche molto popolari tra coloro che giocano spesso nella fascia alta del mercato. Andiamo a vedere quindi tutte le novità:

Acer Swift 14AI Si tratta del primo notebook di Acer dotato nativamente di intelligenza artificiale con processori Snapdragon di Qualcomm. Sotto il cofano troviamo infatti un chip Snapdragon X Elite a 12 core di base o il chip X Plus a 10 core. La RAM può arrivare fino a ben 32 GB, mentre lo storage interno può arrivare fino a 1 TB in SSD M.2. Asus Vivobook S15 Questo nuovo notebook di ASUS è molto simile a quello di Acer che abbiamo visto sopra. Sotto il cofano infatti possiamo trovare un processore Snapdragon X Elite a 12 core base o lo Snapdragon X Plus a 10 core. Anche in questo caso la RAM arriva fino a 32 GB, mentre il disco per l'archiviazione interno arrivo fino a 1 TB in SSD PCIe 4.0. Il prezzo di lancio parte da 1.299 dollari per il mercato USA (circa 1.200 euro).

Le novità di Dell Dell presenta diverse novità nell'ambito dei PC Arm. Andiamo a vederle insieme nell'elenco che segue: Dell XPS 13: si tratterà del notebook Arm più performante della casa statunitense. Sotto il cofano avrà un processore Snapdragon X Elite di fascia media. La RAM potrà arrivare addirittura a 64 GB, mentre il disco per l'archiviazione interno fino a 2 TB in SSD PCIe. Per il display ci saranno diverse opzioni: due soluzioni con schermo IPS (120 Hz, 2.560 x 1.600 pixel), di cui una sarà anche touchscreen, e una soluzione OLED con risoluzione più alta, ma refresh rate più basso (60 Hz, 2.880 x 1.800 pixel con HDR). Il prezzo di lancio per il mercato USA corrisponde a 1.299 dollari (circa 1.200 euro).

Dell Inspiron 14 Plus (7441): per questo prodotto troviamo un processore Snapdragon X Plus, fino a 32 GB di RAM e fino a 1 TB in SSD per l'archiviazione interna. Il display sarà un IPS (2.560 x 1.600 pixel) touchscreen da 14". Troviamo quindi due porte USB4 Type-C, una USB-A 3.2, un lettore di schede microSD e un jack per le cuffie. Il prezzo di lancio per il mercato USA corrisponde a 1.099 dollari (circa 1.000 euro).

Dell Latitude 7455: questo PC arriverà sia con il processore Snapdragon X Elite che con lo Snapdragon X Plus. Anche in questo caso, ci saranno fino a 32 GB di RAM e fino a 1 TB per l'archiviazione interna. Troviamo poi due USB4 Type-C, una USB-A 3.2 Gen 1, microSD, jack audio, webcam Windows Hello , oltre a un lettore di impronte digitali.

Le novità di HP Anche HP presenta diversi prodotti per la serie Arm. Andiamo a vederli insieme: HP OmniBook X AI : si tratterà di un notebook con processore Snapdragon X Elite a 12 core. La RAM arriverà fino a 32 GB . Il prezzo di lancio per il mercato USA corrisponde a 1.199 dollari ( circa 1.100 euro ).

HP EliteBook Ultra AI: questo prodotto sarà molto simile a quello sopra, quindi con processore Snapdragon X Elite a 12 core, solo che la RAM arriverà fino a 16 GB. Il prezzo di lancio per il mercato USA corrisponde a 1.699 dollari (circa 1.560 euro).

Le novità di Lenovo Lenovo non si fa attendere, e lancia anch'essa diverse novità nell'ambito dei PC Arm. Ecco i nuovi modelli: Lenovo Yoga Slim 7x 14: questo prodotto arriverà con processori della serie Snapdragon X Elite. Il display sarà di tipo OLED da 14,5", con RAM che arriverà fino a 32 GB, tre porte USB-C con supporto Power Delivery e DisplayPort 1.4. Si tratterà del modello più economico tra quelli con Arm lanciati da Lenovo. Il prezzo di lancio per il mercato USA corrisponde a 1.199 dollari (circa 1.100 euro).

Lenovo ThinkPad 14s: il notebook è molto simile a quello descritto sopra, quindi anch'esso con processore Snapdragon X Elite e display OLED. In più troveremo maggiore RAM, fino a 64 GB, e funzioni business dal punto di vista software. Dal punto di vista della connettività, troveremo due porte USB-A e due USB4 Type-C, una porta HDMI 2.1 e un jack audio. Il prezzo di lancio per il mercato USA corrisponde a 1.699 dollari (circa 1.560 euro).

I nuovi Surface con Arm Anche Microsoft si unisce al coro di produttori che lanciano nuovi notebook con Arm. Ecco le novità per la gamma Surface: Microsoft Surface Pro : si tratta del modello più performante, e quindi più costoso, della nuova serie di Microsoft. Ci sarà la compatibilità con Copilot+, processori Snapdragon X Elite o X Plus, display IPS od OLED in base alla configurazione scelta, e anche la connettività 5G opzionale. Arriverà anche un'opzione con display LCD, la quale in USA partirà da 999 dollari (circa 920 euro ). Ci sarà poi il modello con display OLED che costerà 1.500 dollari (circa 1.380 euro ). Infine, la variante con 32 GB di RAM e 1 TB di archiviazione interna costerà 2.100 dollari (circa 1.930 euro ).

Microsoft Surface Laptop 6: anche in questo caso troveremo processori Snapdragon X Elite o X Plus, la RAM arriverà fino a 64 GB e l'archiviazione interna fino a 1 TB. Per il display ci saranno due opzioni: 2304 x 1536 (13,8 pollici) o 2496 x 1664 (15 pollici), entrambe con refresh rate fino a 120 Hz con supporto Dolby Vision IQ. Il prezzo di lancio corrisponde a 999 dollari (circa 920 euro) per la variante più piccola, e a 1.199 dollari (circa 1.100 euro) per quella con display più grande. Entrambi i prezzi sono relativi al mercato USA.

Samsung Galaxy Book4 Edge Anche Samsung lancia un nuovo modello dei suoi notebook con Arm. Si tratta del Galaxy Book4 Edge, un notebook compatibile con la gamma Copilot+ appena annunciata da Microsoft. Arriverà sul mercato con display da 14 e 16 pollici (AMOLED con risoluzione 2.880 x 1.800 pixel), processore Snapdragon X Elite e con RAM fino a 16 GB. Ci saranno due porte USB4.0, porta HDMI 2.1 (supporta 4K@60) per il modello da 14", e anche quella USB 3.2 per il modello da 16". Non mancheranno varie funzionalità software AI dedicate e sviluppate da Samsung. La disponibilità in Italia è prevista a partire dal 18 giugno, ancora non conosciamo il prezzo di lancio.

