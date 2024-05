Tutti i Pixel 9 dal vivo: la novità sarà XL quest'anno

Da ormai tre anni siamo abituati a una certa peculiarità per gli smartphone di Google , con le famiglia di Pixel che arrivano in vesti di top di gamma con due modelli alla volta.

Le foto che trovate in galleria ci mostrano i tre modelli che dovrebbero caratterizzare la serie Pixel 9: il modello base, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Sarebbe proprio questa la novità assoluta per i Pixel di Google del 2024. Un modello che unirebbe, almeno in termini di nomenclatura, il presente e il passato dei Pixel di Google.

Le immagini sono abbastanza chiare: vediamo un Pixel 9 e Pixel 9 Pro di dimensioni identiche, mentre Pixel 9 Pro XL appare decisamente più grande.

Le dimensioni dei display però saranno diverse per tutti, e questo significa che Pixel 9 avrà semplicemente dei bordi attorno al display più pronunciati: