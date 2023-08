Tutti stanno abbandonando i Ray-Ban Stories

Però, sembrerebbe che l'utenza non abbia apprezzato particolarmente questo prodotto: a riportarlo è stato il Wall Street Journal, che ha stilato un report a due anni dalla loro uscita.

Con il passare del tempo si è pensato a diversi modi per implementarli nella vita di tutti i giorni, uno su tutti: inviare messaggi su WhatsApp direttamente dagli smart glass . Ma non era finita qui: si volevano introdurre i comandi vocali , la registrazione di video fino a 1 minuto e anche delle nuove soluzioni di design .

Nell'estate del 2021 Facebook e Ray-Ban si univano per collaborare a un progetto importante: i Ray-Ban Stories , degli occhiali smart pensati per scattare foto e video, ma anche per ascoltare musica e telefonare. Insomma, era un progetto ambizioso .

I documenti interni dell'azienda hanno rivelato che solo il 9% delle unità vendute tra settembre 2021 e febbraio 2023 è usato quotidianamente dagli utenti, cioè circa 27.000 su 300.000. Questo calo drastico dell'utilizzo da parte della clientela è stato imputato a vari problemi tecnici, come problemi con i microfoni, scarsa durata della batteria e difficoltà nel trasferimento dei file multimediali, che hanno portato al 13% i resi.

Nei documenti analizzati c'è un altro importante dato negativo: non è stato raggiunto l'obiettivo di vendite che Meta si era prefissata. La società di Mark Zuckerberg aveva fissato come traguardo le 478.000 unità vendute: invece sembra che siano stati venduti 394.000 smart glass, quindi manca all'appello quasi il 20% delle vendite attese.

Un altro duro colpo per la divisione Reality Lab's di Meta, che si occupa di Metaverso e realtà virtuale, dopo che nel primo semestre del 2023 ha registrato una perdita di quasi 8 miliardi di dollari, che secondo i dirigenti non miglioreranno neanche nel 2024: una prova di coraggio per gli investitori.

Sebbene i risultati non siano incoraggianti, sembra che Meta voglia puntare a rilasciare una seconda generazione dei Ray-Ban Stories, nonostante la fidelizzazione degli utenti sia quasi nulla. Non si sa ancora nulla a riguardo, forse bisognerà aspettare almeno la fine del 2024. Di certo, Meta non vuole permettersi un altro passo falso.