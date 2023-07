Hisense lancia la nuova gamma di TV con pannelli anche Mini-LED fino a 85"

Hisense è uno dei produttori di TV (ecco i migliori TV OLED ) più popolari sul mercato, con dispositivi in grado di intercettare tutte le categorie di utenti, da quelli più esigenti a chi non vuole spendere un patrimonio ma senza rinunciare alla resa visiva.

La gamma Mini-LED ULED

Caratteristiche

Con le serie UXKQ, U8KQ, U7KQ e U6KQ, Hisense offre il meglio della tecnologia e dell'innovazione grazie ai pannelli Mini-LED ULED con tecnologia Quantum Dot.

Con dimensioni comprese fra i 55 e gli 85 pollici e picchi di luminosità fino a 2.000 nit (per la serie UXKQ, mentre si scende a 1.500 per U8kQ, 1.000 per U7KQ e 600 per U6KQ), i nuovi TV high-end di Hisense sono caratterizzati dal nuovo processore Hi-View Engine.

Tutti i modelli offrono una risoluzione 4K e alte frequenze di refresh, oltre a Dolby Vision IQ (Dolby Vision per U6), Dolby Atmos e CineStage X Sorround fino a 4.1.2 CH.

Dal punto di vista software, tutti i dispositivi sono basati sulla piattaforma VIDAA U7 SMART OS (versione U6 per la gamma Mini-LED U6KQ) che migliora, fra le altre cose, le funzioni di ricerca e scoperta dei contenuti e le possibilità di personalizzazioni da parte dell'utente.