Il TV QD-Mini LED più grande al mondo è di TCL: 115" e un prezzo da automobile

Qualche giorno fa a Milano TCL ha svelato la sua nuova linea di prodotti: oltre agli smartphone economici della serie TCL 50 e i nuovi prodotti NXTPaper già avvistati a Barcellona (potete dare un'occhiata al video in fondo), i grandi protagonisti della giornata sono stati i televisori, con particolare attenzione al nuovo TV QD-Mini LED più grande al mondo: ben 115".

Il TV 115X955 Max è infatti la punta di diamante della nuova gamma di televisori dell'azienda. Oltre l'imponente diagonale di 115 pollici, spiccano le oltre 20.000 zone di controllo della luminosità, il refresh rate di 144Hz e una luminosità di picco di ben 5000 nit, per garantire le migliori performance con l'HDR.

Ma non mancano neanche le ottimizzazioni per i giocatori: grazie alla tecnologia Game Master Pro 3.0 e alle funzionalità HDMI 2.1, ALLM e FreeSync Premium Pro, questo gigantesco TV offre anche uttti gli accorgimenti necessari per migliorare l'esperienza ai videogiocatori.

Scendendo un po' di dimensioni, c'è una grande attenzione al ritorno dei 98 pollici, con i modelli delle serie C65 e C85.

Entrambi sono dotati di audio curato da ONKYO (rispettivamente con un sistema 2.1 e 2.2.2) e, in termini di suono, C85 supporta anche la tecnologia DTS Virtual:X.