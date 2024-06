tvOS 18 ha i "raggi X" per identificare attori e canzoni

Per coloro che sono abbonati a Prime Video , la funzionalità non risulterà particolarmente rivoluzionaria, visto che da qualche tempo la piattaforma di Amazon offre la stessa tipologia di informazioni durante la visione dei contenuti che ospita.

Si tratta di una funzionalità che mostra informazioni su attori, personaggi e musica dai film e programmi di Apple TV+ sullo schermo in tempo reale, in sovrimpressione rispetto al contenuto che si sta vedendo. Gli utenti potranno selezionare un attore per visualizzare il suo background e la pagina della filmografia, oppure visualizzare rapidamente il brano riprodotto in una scena e aggiungerlo a una playlist di Apple Music.

Poi, a partire dal prossimo autunno, chiunque potrà condividere il controllo della musica riprodotta da HomePod e HomePod mini utilizzando SharePlay e Apple Music. Per partecipare a una sessione SharePlay, gli utenti dovranno avvicinare un iPhone a un altro iPhone o scansionare il codice QR nella finestra Apple Music SharePlay su un altro iPhone per aggiungere brani alla playlist e controllare la riproduzione. Questa funzionalità sarà disponibile anche per i non abbonati.

Anche FaceTime riceve delle novità, con l'aggiornamento che porta i sottotitoli automatici su FaceTime per tvOS. La funzionalità sarà disponibile, almeno in prima battuta, solo per gli utenti statunitensi e canadesi.

Infine, arrivano delle novità anche per Apple Fitness+ su tvOS 18. Con il nuovo aggiornamento vengono introdotte delle nuove sezioni, come lo spazio personalizzato Per te, spazi Esplora e Biblioteca, funzionalità di ricerca e premi aggiornati.