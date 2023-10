Avviati i test di tvOS su iPad mini poiché Apple starebbe pensando al nuovo HomePod

Interessante notizia dall'universo Apple. In particolare, sembrerebbe che la società di Cupertino stia provando una nuova versione di tvOS su un iPad mini 6: l'obiettivo sarebbe quello di testare il software in vista del rilascio di un HomePod dotato di schermo. Entrando nei dettagli della notizia, il firmware di tvOS 17.2 includerebbe evidenti prove di quanto scritto sopra. Nello specifico, ogni firmware rilasciato da Apple include dei file di supporto che specificano su quali modelli è possibile installare il software. Nel caso di tvOS, sono indicati i modelli Apple TV compatibili e gli HomePod. Tuttavia, le ultime build di tvOS dispongono anche di file di supporto del dispositivo per iPad mini 6.

Inoltre, analizzando ancora di più le ultime beta condivise da Apple, è stato scoperto che l'SDK di tvOS 17 – fornito con Xcode 15 – include anche il supporto nascosto per l'iPad mini di sesta generazione. Tra l'altro, alcuni dei framework di tvOS 17, che includono dati di calibrazione audio per tutti i dispositivi supportati da questo sistema operativo, sono stati aggiornati con i driver per il piccolo tablet.