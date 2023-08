TweetDeck diventa a pagamento

Sono settimane di grandi cambiamenti per il social che prima conoscevamo come Twitter e che, dopo l'acquisizione da parte di Elon Musk, ha cambiato nome in X.

Nelle ultime ore sono emersi dei dettagli su una novità che sembra impattare per tutti gli utenti del social. Si tratterebbe della richiesta di abbonarsi a Twitter Blue, che ora formalmente si chiama X Premium, per usare TweetDeck.

Abbiamo parlato spesso di TweetDeck, anche di come si usa, e vi ricordiamo che consiste nel tool a disposizione degli utenti del social per creare contenuti. La novità dunque riguarda il fatto che TweetDeck ora sarebbe a pagamento.