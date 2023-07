TwitchCon Parigi 2023 al via questo weekend: il programma completo

Anche quest'anno Twitch si prepara alla TwitchCon, la convention annuale dedicata al celebre servizio di livestreaming. E la città europea che quest'anno ospiterà la kermesse è niente meno che Parigi. TwitchCon Paris 2023 sarà anche quest'anno un'occasione per incontrare il mondo virtuale dal vivo. L'ultima edizione che si è tenuta ad Amsterdam nel luglio del 2022, ha riunito pensate un po' qualcosa come 14.500 persone, con un'affluenza in crescita del 65% rispetto alla precedente edizione europea. L'edizione 2023 si terrà questo weekend, l'8 e il 9 luglio 2023, e la location scelta per ospitarla è il centro espositivo Porte de Versailles. Ci sarà anche un controparte americana che si terrà in quel di Las Vegas dal 20 al 22 ottobre 2023, ma ovviamente per gli italiani e per gli europei sarà ben più accessibile quella di Parigi.

Cosa ci sarà

Ci sei mai stato al TwitchCon? È un'occasione speciale per conoscere da vicino tutto quello che ami di Twitch. .. dal vivo! È un dare spazio agli streamer, a chi gioca, a chi chatta, a moderatori, cosplayer, alla community e chi più ne ha più ne metta. Sarà un fine settimana pieno zeppo di straordinarie live performance, spettacoli di esport, meet up ufficiali degli streamer e sessioni d'incontro. Un'occasione per consentire agli artisti di esibire le loro creazioni e, siccome avviene tutto dal vivo e di persona, le sorprese non mancheranno. Sarà insomma una due giorni di festa, dove sarà possibile incontrare dal vivo gli streamer, ma anche assistere a tornei esport, panel e tanto altro. E finalmente Twitch ha annunciato il programma completo dell'evento, che prevede appuntamenti dedicati ai creator più amati, a videogiochi specifici come GTA V e Fall Guys, giochi da tavolo, giochi di carte come Magic, musica e tantissimo altro. Premete sul pulsante sottostante per aprire il calendario completo! TwitchCon 2023 Parigi Programma completo

TwitchCon si aprirà sabato 8 luglio alle 10.45, con interventi da parte di membri del management di Twitch e degli streamer più amati, e proseguirà con le prime fasi del torneo Twitch Rivals, che vedrà squadre provenienti da tutta Europa confrontarsi in sfide dal vivo ai videogame più amati, per conquistare la finale di domenica. Tra gli streamer italiani che saranno presenti a Parigi nel fine settimana della convention ci saranno anche Cydonia, Studytme, Enkk, Michelle Puttini e Panetty.

Come partecipare