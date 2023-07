Twitter blocca Threads: impossibile trovare i contenuti dal social

Negli ultimi giorni abbiamo assistito a importanti novità nel panorama dei social network, con Meta che ha lanciato ufficialmente Threads . La nuova piattaforma ha tutte le caratteristiche per sfidare Twitter , e proprio in questo contesto nelle ultime ore sono emerse interessanti novità.

Ad esempio, ricercando la stringa url:smartworld.it otterrete correttamente tutti i nostri contenuti disponibili su Twitter. Questo non accade per i contenuti relativi a Threads, quando in realtà dovrebbero esserci . Se infatti provate a sostituire la stringa di ricerca con " url:threads net " otterrete alcuni dei contenuti che includono link al social di Meta.

Non sappiamo se si tratta di una novità introdotta intenzionalmente da Twitter per limitare la diffusione dei contenuti Threads sul suo social. Se così fosse comunque non ci stupiremmo. Proprio a seguito del lancio di Threads, Elon Musk, attuale numero 1 di Twitter, non ha nascosto il suo disappunto nei confronti del nuovo social.

E non sarebbe nemmeno la prima volta che accade una cosa simile, visto che qualche mese fa Twitter ha adottato alcune restrizioni per i suoi utenti nei confronti dell'interazione con i contenuti di Substack.

The Verge ha chiesto chiarimenti a Twitter in merito a quanto appena accaduto. Torneremo ad aggiornarvi se dovessero emergere ulteriori novità in merito alla vicenda.