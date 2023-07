Twitter blocca gli utenti non registrati: per vedere i tweet è necessario avere un account

Twitter non consente più agli utenti non registrati di visualizzare i contenuti: è questa la novità che sta coinvolgendo la piattaforma e che ha sorpreso non poche persone. Difatti, se ora si prova a visualizzare qualche tweet senza effettuare l'accesso, apparirà una finestra che chiederà di effettuare l'accesso oppure di creare un nuovo account. A riguardo, Elon Musk ha chiarito che si tratta di una misura provvisoria di emergenza, aggiungendo che "Diverse centinaia di organizzazioni (forse di più) stavano raschiando i dati di Twitter in modo estremamente aggressivo, al punto da influenzare la vera esperienza dell'utente".