Le violazioni dei contenuti musicali potrebbero costare salato a Twitter

L'acquisto di Twitter da parte di Musk ha portato una serie di novità, tra cui le più evidenti sono state la "democratizzazione" di Twitter Blue, il blocco dei client di terze parti e, ovviamente, la riabilitazione dell'account di Trump.

Ma c'è un'altra questione che potrebbe costare piuttosto cara alla piattaforma di microblogging: i diritti musicali. Su Twitter infatti si scambiano numerosissimi post con contenuti musicali senza licenza, e secondo il New York Times, che cita dipendenti anonimi, il miliardario avrebbe bloccato un accordo per le licenze in quanto sarebbe costato 100 milioni di dollari l'anno. Ora, la National Music Publishers' Association (NMPA), per conto di 17 editori musicali che rappresentano i più grandi artisti del settore, ha fatto causa per 250 milioni di dollari.

La causa cita non solo lo scambio di video musicali, video di esibizioni di musica dal vivo o altri video sincronizzati con musica protetta da copyright, che secondo i querelanti Twitter utilizza per aumentare il proprio valore incrementando il coinvolgimento degli utenti, ma anche il fatto che l'azienda non rimuove i contenuti una volta segnalata la violazione (sono 1.700 le violazioni citate).

Come se non bastasse, l'NMPA sostiene che Twitter abbia una parte attiva e cita diversi casi in cui Musk stesso ha consigliato di attivare Twitter Blue (che consente di twittare video più lunghi) dopo che un utente si era lamentato della possibilità di sospensione del proprio account a causa di ripetuti avvisi di violazione del copyright. Il che, secondo l'NMPA, equivale a incoraggiare a pagare Twitter per non far segnalare i contenuti che violano il copyright.

In tutto questo, l'opinione di Musk sul DMCA (Digital Millennium Copyright Act, la legge degli Stati Uniti sul copyright), espressa in diversi tweet che potrebbero essere riassunti nella frase "Il DMCA è una piaga dell'umanità" (citato nella causa), minacciando anche che chi lo sostiene verrà bannato, pur affermando che Twitter appoggerà sempre le richieste ragionevoli di rimozione dei media (questo non è stato citato nella causa), non ha certo aiutato.