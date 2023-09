La personalissima "cancel cuture" di X verso Twitter arriva ai Circle

Un anno fa, Twitter annunciava Circle, una funzione dell'app (allora non ancora di Musk) che consente di pubblicare contenuti (al tempo twittare) a una cerchia ristretta - circle appunto - di utenti. L'idea era di rendere più facile avere conversazioni più intime e creare connessioni più strette con i follower selezionati. Ma in dodici mesi molte cose possono cambiare. Può arrivare un miliardario dalle tasche molto profonde e comprarsi la piattaforma di microblogging, rivoluzionarla, cambiarle nome e, ovviamente, cancellare gran parte delle funzioni precedenti, come Circle, in favore probabilmente di altre soluzioni più in linea dei concorrenti. Come le community (sapete come funzionano le Community di WhatsApp?). Negli ultimi giorni infatti si sono succeduti un paio di comunicati da parte di X. Prima (20 settembre) è stato annunciato l'arrivo delle community, appunto.

"Stiamo lavorando per permetterti di appuntare le comunità alla tua timeline. Inoltre, sarai in grado di cercare post all'interno di una comunità", recita il post. Per chi non lo sapesse, le community X sono state create per offrire alle persone un luogo dedicato dove connettersi, condividere e approfondire le discussioni che più contano per loro, e sono uno spazio più simile ai gruppi di Facebook che alle community di WhatsApp. Le community non sono proprio la stessa cosa dei Circle, ma sono sicuramente molto simili - e soprattutto a Musk devono richiamare un passato che vuole cancellare, quindi neanche due giorni dopo (26 ore e mezza, per la precisione), arriva il comunicato sulla disabilitazione dei Circle.

Quindi dal 31 ottobre 2023 non si potranno più creare post limitati a un Circle, anche se, come descrive X, potrete rimuovere utenti dal vostro Circle. In realtà la notizia non arriva proprio inaspettata. Già da aprile diversi utenti avevano notato (in modo piuttosto inquietante, viene da dire), che i post destinati ai loro Circle apparivano nel feed Per te della piattaforma, quindi visibili a tutti.