Twitter / X abbraccia il lato (o)scuro

Se c'è un aspetto di Elon Musk che non gli si può certo rinfacciare è il fatto di aver paura di prendere decisioni azzardate o potenzialmente divisive . Dopo le spunte blu a pagamento e il cambio di logo a X , qualunque sia la sua origine, ora l'infaticabile miliardario ha deciso: Twitter (o X, non è ancora chiaro come dobbiamo chiamarla) sarà solo in modalità scura (e se doveste averne abbastanza di questa situazione, ecco le migliori alternative all'app ).

"Questa piattaforma avrà presto solo la "modalità scura". È meglio in ogni modo", afferma lapidario il proprietario della piattaforma di microblobbing. E se non sono pochi i fedeli alla sua linea, favorevoli a un intransigente slittamento verso le scritte bianche su fondo nero (che sia per motivi funzionali o stilistici, non è dato a sapersi), alcuni propongono almeno una mediazione.

Diverse persone hanno infatti notato come il testo in questo modo potrebbe essere più difficile da leggere e stanno chiedendo a gran voce almeno di preservare un'opzione di modalità chiara anche se la modalità scura dovesse diventare l'impostazione predefinita (con buona pace dell'opzione che permette all'app di adattarsi dinamicamente in base alle impostazioni del sistema operativo).

Ricordiamo che al momento Twitter offre diverse opzioni di sfondo, come la modalità chiara, quella scura, con sfondo nero e una intermedia che offre uno sfondo sul blu scuro / grigio. Ma evidentemente a Musk non piacciono le mezze misure, e il rebranding di Twitter, che sta procedendo spedito su Android mentre è in leggero ritardo su iOS, porterà a un "total black" che ben si abbinerà con il nuovo logo.

A proposito di questo aspetto, il tweet (o xeet, o comunque ora dovremmo chiamarli) di Musk rivela un altro fatto interessante: parla di "questa piattaforma". Non X, e neanche Twitter. Evidentemente neanche lui sa ora come chiamare la sua app.