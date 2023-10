Twitter ha in programma nuovi piani a pagamento, ma la pubblicità rimane

L'ormai ex-Twitter e odierno X nel tempo sta apportando sempre più cambiamenti al suo essere. Dopo aver smarrito il suo iconico uccellino in favore della X e dopo aver istituito un abbonamento mensile per avere il profilo verificato, le novità non sembrano finire qui.

Pochi giorni fa è stato dato il via alla prima fase di test per combattere i bot, un problema che tormenta il social da molto tempo, con una soluzione che sicuramente rappresenta un'entrata per le casse della piattaforma, ma che sicuramente non sarà sufficiente.

Infatti, Elon Musk direttamente con un post sul suo social ha annunciato che presto arriveranno due nuovi piani a pagamento per utilizzare X, sebbene le alternative non manchino.