Twitter è prossimo alla fine

Non possiamo sapere l'impatto che avrà sugli utenti un cambiamento così drastico che per forza di cose cancellerà tutti quei modi per riferirsi ad azioni nel social come ''tweettare'' e ''retwittare'', utilizzati anche fuori dalla piattaforma. Quello che è chiaro è che Musk fin dall'inizio non si è limitato semplicemente ad acquistare e gestire il social fatto e finito, ma con questo ulteriore passo continua a perseguire la volontà di creare una piattaforma a sua immagine e somiglianza. Chissà che non ci riesca proprio trasformando Twitter in ''X, l'app per tutto'', così come dichiarato.