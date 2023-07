Twitter riapre ai non iscritti, i problemi del Web restano

Ora per gli iscritti questo era più un fastidio che un grosso problema, bastava effettuare l'accesso, ma milioni di utenti che non sono iscritti a Twitter e lo usano per tenersi informati si sono improvvisamente trovati tagliati fuori .

Twitter torna disponibile ai non iscritti, ma forse questa volta il problema è strutturale e non necessariamente legato al sempre più devastante Threads.

Threads non c'entra nulla quindi, non si tratta dell'ennesimo ripensamento di Musk a seguito della sempre crescente concorrenza della minacciosa piattaforma di Zuckerberg (rivalità che starebbe addirittura per culminare in un incontro di MMA tra i due). Qui si tratta di un problema più profondo, e ne fa accenno lo stesso Musk: "I dati venivano saccheggiati così tanto da degradare il servizio per gli utenti normali". Data pillaging, in inglese.

Chiunque abbia studiato analisi dei dati saprà cosa significa. Uno dei metodi classici utilizzati per raccogliere dati da Internet velocemente è il cosiddetto web scraping, che permette di raccogliere informazioni pubblicamente disponibili in poco tempo e affollare così un foglio di calcolo da utilizzare per fini statistici (o peggio, per profilare o raccogliere informazioni sugli utenti in maniera subdola).

Twitter ha sempre permesso, previa registrazione di un account e indicandone la motivazione (per fini di studio, per creare un client o altro), l'accesso a questi dati attraverso le sue API.

Il problema è che ora le intelligenze artificiali prendono tutte le informazioni che servono per allenarsi in quantità e con una frequenza fuori scala.

Ecco perché Reddit e Twitter hanno tagliato l'accesso alle API e ai client di terze parti: se OpenAI e soci guadagnano dalle intelligenze artificiali, anche le società sui cui dati vengono allenate vogliono la loro fetta di torta (ci si potrebbe chiedere perché gli utenti no, visto che i dati sono loro e pagano sia per pubblicarli che poi rivederli usando i chatbot IA, ma questo è un altro problema).

Ed ecco perché, recentemente e in seguito ai tagli di personale, l'infrastruttura di Twitter è ora più delicata e fa più fatica a reggere l'impatto di questo scraping sui suoi server (che comunque è sicuramente molto aumentato). È Musk stesso a dichiarare la propria impotenza.