Gli ultimi tasselli della trasformazione di Twitter in X

Twitter ormai sta sparendo in favore di X. Logo, nome dell'app, e persino i twitter stanno lasciando il passo alla nuova creatura di Elon Musk, che ha affermato come il nome "X" rispecchi meglio le capacità di una piattaforma in procinto di diventare qualcosa di molto più di una "semplice" app di microblogging.

Ora siamo arrivati all'URL, l'ultimo passaggio di una trasformazione definitiva e quasi brutale, per certi aspetti. Lo scorso mese Musk ha infatti confermato che ora x.com reindirizza su twitter.com, e da qualche giorno tutti i link copiati da app hanno iniziato ad apparire come x.com, almeno su iOS.

Come notato da The Verge, se andate sull'app X da iOS e aprite un post, toccando il pulsante di condivisione (la freccia verso l'alto in basso a destra sotto al post), potrete accedere alla finestra relativa e toccare Copia link.

Questo vi permetterà di incollare il link dove preferite, su un'app di messaggistica, note o un browser per aprirlo da lì, se per qualche motivo preferite.

È interessante notare che questo collegamento non sia più twitter.com, ma x.com, come vedete dallo screenshot sottostante.