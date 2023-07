Twitter diventa X: addio ai cinguettii dell'uccellino blu (e non solo)

Twitter diventa X. Il social network cambia nome e logo per volontà del suo padrone Elon Musk, dicendo addio allo storico uccellino blu che l'aveva sempre accompagnato. Il sito web è già stato modificato per riflettere questo cambiamento, che sarà senz'altro a stretto giro applicato alle app e a tutti i servizi dove logo e nome di Twitter figuravano. Cosa significa tutto ciò per il futuro della piattaforma? È ancora presto per dirlo, ma intanto vi ricordiamo come cancellare l'account Twitter, non si sa mai che possa servirvi.

Al momento il dominio rimane quello storico, twitter.com; nel caso foste curiosi di saperlo, x.com già redirige vero Twitter, ma probabilmente nel prossimo futuro i due si scambieranno i ruoli.

Per chi non lo sapesse, X.com è stata una banca online fondata da Musk stesso nel 1999 (e chiusa l'anno successivo), che in seguito sarebbe diventata l'odierno PayPal, la cui successiva acquisizione da parte di eBay dette a Musk i fondi necessari al lancio di SpaceX e per diventare un investitore di Tesla Motors.