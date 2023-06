Uber Eats chiude i battenti in Italia

In mezzo, una storia di lotte sindacali e di riconoscimento dei diritti , che è passato per l'obbligo di divulgare le informazioni sull'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, ovvero l'algoritmo usato per la selezione dei rider, e la creazione di un'associazione, Assodelivery, insieme a Glovo, Deliveroo e Ugl per la proposta di un contratto ai fattorini (per altro fortemente contestato).

È nel 2020, l'anno in cui, grazie alla pandemia, guadagna di più (o perde di meno), che arriva il commissariamento per caporalato e sfruttamento dei rider, mentre nel 2021 e nel 2022 scattano i primi risarcimenti, prima di 10.000 euro a testa per 44 fattorini e poi di 5.000 euro a testa per altri 100.

In un certo senso, chiude un simbolo del food delivery che, per quanto ormai ubiquitario nelle nostre città, è anche estremamente competitivo, e Uber Eats arranca dietro ad attori di primo piano come Just Eat e Glovo.

La notizia è di pochi minuti fa: Uber Eats chiude in Italia per concentrarsi su mercati più redditizi, che in Europa sono quelli di Spagna, Germania, Francia e Gran Bretagna ( come annullare un ordine su Just Eat ).

Storia processuale a parte i problemi di Uber Eats sono molto più profondi, e in un certo senso risiedono anche nella struttura stessa della Gig Economy. Un esempio lampante è il 2020. Siamo in piena pandemia e Uber osserva con preoccupazione le sue due divisioni. Da un lato abbiamo l'attività di trasporto persone, che a causa di lockdown e preoccupazioni degli utenti perde in un colpo il 73% delle entrate.

Dall'altra c'è Uber Eats, che cresce del 113% perché le persone uscivano di meno e quindi ordinavano il cibo da consegnare a casa. Lo abbiamo visto tutti.

Il problema è che questa crescita non è mai stata sufficiente, tanto che neanche nel maggiore momento di crisi, in cui avrebbe dovuto guadagnare di più, non comportava entrate, ma una "diminuzione delle perdite". Queste infatti erano passate a 232 milioni di dollari nel secondo trimestre 2020 da 286 milioni di dollari nello stesso trimestre dell'anno precedente, in cui aveva effettuato circa la metà delle consegne.

Il motivo? I pagamenti (cumulativi) dei rider superavano le spese di consegna (cumulative) pagate dai consumatori. Questo è un problema comune a tutte le piattaforme, che hanno dovuto abbassare i prezzi delle consegne. E già i rider non sono ben pagati, come abbiamo avuto modo di notare. Nel lungo termine, le piattaforme di consegna hanno sviluppato un atteggiamento di attesa, non alzando i prezzi delle consegne nella speranza che i concorrenti non fossero più in grado di gestire le perdite.

Ed è quello che è successo con Uber Eats, anche perché se anno dopo anno le entrate di Uber crescono e le previsioni sono ottimistiche, la società nel suo complesso non ha mai generato denaro, il che potrebbe aver iniziato a far innervosire gli investitori.

L'Italia non è l'unico Paese dove il gigante dei trasporti nel settore cibo chiude. Anche in Israele è accaduto lo stesso, ma evidentemente negli altri Paesi europei ci sono previsioni meno drammatiche, anche se il recente accordo tra i ministri del lavoro dell'Unione Europea sulla proposta relativa al miglioramento delle condizioni nel lavoro mediante piattaforme digitali certo non va a suo favore.

Ovviamente, Uber resta in Italia con il trasporto persone, e anzi nel 2022 ha raggiunto un accordo strategico con il nemico di sempre, i tassisti, aprendo all'uso della sua app a It Taxi, il più grande operatore di settore in Italia, consentendo a oltre dodicimila tassisti in novanta città di accedere alla piattaforma.