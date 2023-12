Uber Rent è realtà: il noleggio auto a portata di app

Uber è sicuramente un nome altisonante nel settore del trasporto privato e delle auto. Da molti anni conosciamo la sua piattaforma per la prenotazione di servizio taxi privato, arricchitasi poi con quella dedicata alla consegna del cibo a domicilio.

Ora Uber torna a far parlare di sé perché ha appena lanciato una novità assoluta per la sua storia. Parliamo di Uber Rent, un servizio nuovo di zecca che ovviamente permette di noleggiare auto in semplicità direttamente da Uber.

La novità di Uber rientra nella sua visione di investire in tutto il settore della mobilità. Il nuovo servizio è disponibile in tutte le principali città italiane e in quelle degli 8 paesi europei. Dall'app Uber sarà dunque possibile prenotare l'auto da noleggiare, scegliendo tra i servizi di autonoleggio più popolari come Avis, Hertz e Budget.