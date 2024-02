Basta attese! L'UE ha deciso che i bonifici devono essere istantanei

Una delle maggiori limitazioni dei bonifici è il tempo di accredito, da 2 a 5 giorni, e per questo negli ultimi tempi ha preso sempre più piede il bonifico istantaneo, che però ha un costo (a proposito di banche, sapete come disattivare gli SMS bancari?).

Da fine 2023 però l'UE aveva raggiunto un accordo tra i Paesi membri per garantire a tutti i cittadini europei pagamenti istantanei e più sicuri, e ieri il Parlamento ha votato: il bonifico istantaneo entro 10 secondi deve essere garantito a tutti, e senza costi aggiuntivi.

Il nuovo regolamento, approvato con 599 voti a favore, 7 contrari e 35 astenuti, mira a garantire che i clienti e le imprese non debbano attendere il trasferimento del denaro proveniente dai bonifici bancari, oltre a migliorare la sicurezza dei trasferimenti monetari.

Secondo il testo approvato, che potete trovare a questo indirizzo, le banche e gli altri fornitori di servizi di pagamento (PSP) dovranno garantire che i trasferimenti di credito siano convenienti ed elaborati immediatamente.

Indipendentemente dal giorno o dall'ora, il denaro deve arrivare sul conto del destinatario entro dieci secondi, e il pagatore deve ricevere conferma, sempre entro dieci secondi, se i fondi trasferiti sono stati messi a disposizione o meno del destinatario previsto.

Per garantire la sicurezza, il regolamento stabilisce che i PSP forniscano, immediatamente e senza costi aggiuntivi, un servizio di rilevamento e prevenzione delle frodi che verifichi l'identità del destinatario, in modo da evitare che i trasferimenti di credito vadano nel conto sbagliato.

Infine, come ulteriore protezione contro le frodi, i PSP devono consentire ai clienti di fissare un importo massimo per i trasferimenti di credito istantanei in euro, che deve poter essere facilmente modificato prima del trasferimento successivo.

Le nuove regole di applicano (dopo un periodo di transizione più lungo) anche agli Stati membri la cui valuta non è l'euro ma i conti offrono già transazioni regolari in euro.

In questo caso ci sarà una deroga speciale per l'erogazione del pagamento entro dieci secondi al di fuori dell'orario di lavoro per affrontare possibili preoccupazioni sull'accesso alla liquidità in euro.

Come abbiamo anticipato, le nuove regole stabiliscono chiaramente che gli addebiti applicati da un PSP in relazione alle transazioni di bonifico istantaneo in euro non possono essere superiori agli oneri applicati alle transazioni normali tramite bonifico bancario (ovvero non istantanee).

Questo dovrebbe decretare la fine del sovrapprezzo per i bonifici istantanei (oppure le banche ora addebiteranno una commissione a tutti i bonifici?).

Infine, stando alle nuove regole, nel caso un PSP non adempia ai suoi doveri di prevenzione delle frodi con conseguente danno finanziario, il cliente può chiedere di essere risarcito.

Ma quando verranno applicate queste regole e potremo beneficiare di questa soluzione? Stando al comunicato, le nuove norme entrano in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, mentre gli Stati membri avranno 12 mesi per applicare il regolamento.

Non sono state invece comunicate le tempistiche per gli Stati membri la cui valuta non è l'euro.