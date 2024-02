La UE ha graziato iMessagge: non è che ora Apple si rimangia la parola data?

Nelle ultime settimane abbiamo parlato spesso del rapporto conflittuale tra l'Unione Europea e Apple: il Digital Markets Act, ossia il nuovo regolamento europeo per la concorrenza nei mercati digitali, porterà parecchie novità nel settore tech, molte delle quali avranno un impatto importante su Apple e i suoi prodotti. Tra i cambi più eclatanti, l'azienda dovrà consentire l'installazione di marketplace alternativi ad App Store su iPhone e dovrà accettare browser con motori di rendering proprietari. Per stabilire i settori digitali su cui le aziende dovranno consentire maggiore apertura, la Commissione Europea aveva identificato un certo numero di cosiddetti gatekeeper, ossia prodotti e servizi che hanno una posizione dominante tale da creare delle distorsioni nel sistema economico e impedire la libera concorrenza. E se non c'erano dubbi sul ruolo da gatekeeper per servizi come App Store, WhatsApp o Google Maps, per altri nomi come iMessage, Bing, Edge e Microsoft Advertising la questione era ancora in ballo.

iMessage, Edge e Bing sono stati graziati: che succede ora?

Due giorni fa, la Commissione Europea ha annunciato il responso sull'indagine relativa a questi potenziali gatekeeper: i quattro prodotti in questione (iMessage, Bing, Edge, Microsoft Advertising) non hanno le caratteristiche necessarie per essere considerati gatekeeper dall'Unione Europea e, di conseguenza, non dovranno sottostare al DMA.

Non essendo considerato un "gatekeeper", Edge potrà essere il browser di default su Windows e Microsoft non sarà obbligata a mostrare agli utenti una lista di opzioni per la scelta del browser

Questo vuol dire che le rispettive aziende (Apple e Microsoft) non dovranno adottare le pratiche necessarie per garantire la libera concorrenza: ad esempio, Microsoft potrà impostare Edge come browser di default su Windows ed Apple non sarebbe costretta a rendere iMessage interoperabile con altre piattaforme di messaggistica.

Tuttavia, il 16 novembre Apple ha annunciato l'implementazione del protocollo RCS (se non sapete cos'è, lo spieghiamo qui) su iMessage, che permetterà agli utenti di usare l'app Messaggi di default di iPhone per chattare anche con altre piattaforme di messaggistica (come le app Messaggi degli smartphone Android, ma in futuro anche WhatsApp).