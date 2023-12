Ufficiale Nubia Z60 Ultra: un altro top gamma a un prezzo da sogno

Nubia ha deciso di tornare in Europa in grande stile e ha optato per una strategia tanto semplice quanto efficiace: in un mondo dove gli smartphone costano sempre di più, l'azienda cinese li offre a un prezzo più basso nel tentativo di conquistare anche i cuori degli utenti più diffidenti.

Infatti, oggi ha lanciato ufficialmente il suo nuovo top di gamma: il Nubia Z60 Ultra, un dispositivo che punta molto sulle fotocamere e sul design ad un prezzo più che concorrenziale.

Nubia ha deciso di seguire questa filosofia, che abbiamo visto sia sul Nubia Z50S Pro sia sul RedMagic 9 Pro (di cui vi lasciamo la recensione), e sembra voler portarla avanti e non vincolarla solo ai primi modelli usciti.