Annunciata ROG Ally X: "Sarà più di un semplice aggiornamento"

Come già annunciato, stasera, in live su YouTube, il team di ROG Pulse ha parlato del nuovo modello della console portatile ROG Ally, nota come ROG Ally X. A confermare il lancio ci hanno pensato Whitson Gordon e Jake Kulinksi di ROG Pulse: "Posso dire che questo sarà più di un semplice aggiornamento di base" - ha chiarito Gordon - "Abbiamo cambiato il colore, abbiamo aggiunto più spazio di archiviazione. Ma allo stesso tempo, non è una riprogettazione completa o una generazione totalmente nuova".

Kulinksi è stato ancora più chiaro: "Ci sono miglioramenti significativi su tutta la linea. Ad esempio, la batteria è stata migliorata e non si tratta di un piccolo miglioramento. Inoltre, beneficeranno di un passo avanti anche la memoria interna, la RAM, le porte e forse anche altre componenti".