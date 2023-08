Ufficiale Xiaomi Band 8 Pro: difficile chiamarla smartband

Analizzando la Band 8 Pro, non possiamo non notare la grandezza del display: AMOLED da 1,74" con risoluzione 480 x 336 pixel, che lo rende leggermente più grande della Band 7 Pro, avendo un rapporto schermo-corpo del 73% rispetto al precedente 70%. Con un refresh rate di 60Hz e i bordi assottigliati , la smartband promette 14 giorni di autonomia con una carica (che però scende a 6 giorni con la funzione Always On Display ).

Difatti, se da una parte possiede molte funzionalità legate allo sport, dall'altra può essere usata nella vita di tutti i giorni, avendo a disposizione anche il chip NFC per i pagamenti.

In questo momento la Xiaomi Band 8 Pro è disponibile solo in Cina, ma confidiamo che arriverà anche da noi. Al cambio attuale la Band 8 Pro costa circa 50€ ed è disponibile in due colorazioni: nero o argento; mentre i cinturini ufficiali hanno prezzi diversi: circa 5€ per quello in TPU, circa 12,50€ per quelli in tessuto e in eco-pelle e circa 25€ per il braccialetto milanese in acciaio inossidabile.