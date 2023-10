Ufficiali Galaxy Tab A9 e A9+: Samsung porta la produttività nella fascia media

Già da qualche tempo si parlava della nuova generazione di Galaxy Tab A, che avrebbe dovuto dare il cambio al Galaxy Tab A8, uscito ormai nel 2021, ma Samsung è riuscita a non far trapelare troppe notizie. Oggi l'azienda coreana è uscita allo scoperto annunciando la nuova serie di Galaxy Tab A9.

La nuova serie si articola in due modelli, il Galaxy Tab A9 e Galaxy Tab A9+, il cui obiettivo è quello di portare la produttività e l'intrattenimento nella fascia media del mercato dei tablet, fornendo tutti i vantaggi dell'ecosistema Samsung a chi ha già dispositivi del brand.

I due Galaxy Tab A9 hanno qualche punto in comune, come il display LCD e la One UI 5.1 basata su Android 13, ma hanno anche molte differenze, a partire dalla grandezza.