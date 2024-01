OnePlus Buds 3 ufficiali: audio spaziale, ANC e super autonomia a meno di 100€

Entrando nei particolari della notizia, le OnePlus Buds supportano la cancellazione attiva del rumore fino a 49 dB . Gli utenti, inoltre, potranno utilizzare due diversi livelli di ANC che offriranno rispettivamente 20 dB e 10 dB di cancellazione del rumore. Inoltre, non manca il supporto all' audio ad alta risoluzione LHDC 5.0, controlli touch e grado di resistenza IP55. Lato autonomia, vengono garantite circa 10 ore, mentre utilizzando il case si arriva fino a 44 ore.

È tempo di annunci per OnePlus . L'azienda, infatti, ha presentato il suo nuovo smartphone in Cina: si tratta di OnePlus Ace 3 , un medio gamma equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da un display AMOLED da 6,78". Il dispositivo è stato affiancato dalle nuove cuffie di OnePlus, ovvero Buds 3 , anch'esse pronte a debuttare sul mercato cinese ed europeo. I nuovi auricolari TWS - qui la nostra guida sempre aggiornata sui migliori auricolari TWS - sono caratterizzati da una finitura lucida e da una custodia di ricarica simile a quella delle Buds Pro 2.

OnePlus Buds 3 saranno disponibili nei colori Space Ash e Sunny Sea Blue, ad un prezzo di vendita di 499 CNY (circa 65 euro). In tal senso, dall'8 gennaio, sempre in Cina, saranno acquistabili al prezzo di 449 CNY (circa 58 euro), mentre prese insieme allo smartphone OnePlus Ace 3 avranno un costo di 399 CNY (circa 51 euro). Per quanto riguarda l'Europa, arriveranno il prossimo 23 gennaio ad un prezzo presunto di 99 euro.