Ufficiali X8b e X7b di Honor: la fascia bassa alza l'asticella con degli extra

Un altro dettaglio importante passa per il display, che nel caso dell'Honor X8b, oltre a essere AMOLED, racchiude la fotocamera frontale da 50 MP e un secondo sensore in grado di aiutare con i selfie all'interno di un'isola, che può sfruttare la Magic Capsule, che fornisce informazioni supplementari di alcune app.

Entrambi i display, seppur di due tecnologie diverse, prestano attenzione agli occhi degli utenti controllando la luminosità in condizioni di scarsa illuminazione con il Circadian Night Display e il Dynamic Dimming. Inoltre, l'Honor X8b è in grado di fornire una modalità e-book per chi è solito leggere molto con il proprio smartphone.

I due dispositivi presentano un design molto elegante grazie alle cornici sottili, che però non prestano il fianco agli urti, perché il frame laterale è realizzato con materiali resistenti, che possono ammortizzare gli impatti, soprattutto sugli angoli.