Con il nuovo Ultimate Team di EA SPORTS FC 24 potete creare la squadra dei vostri sogni. Mista

EA SPORTS ha dato il massimo per non farci più pensare al nome "FIFA" e continua ad alimentare l'interesse attorno al suo FC 24 con una serie di video di approfondimento sull'attesissimo gioco. Questa volta l'oggetto del filmato, condotto dalla content creator Leah Revelle insieme a Jean Teather e Richard Walz, ci racconta i cambiamenti riguardanti l'Ultimate Team, la famosa modalità che permette di costruire la squadra dei vostri sogni e confrontarvi contro altri membri della community o in single player. Ovviamente c'è molto di più del cambio del nome (non si chiamerà più FUT), e le novità riguardano quattro aspetti principali: le Evoluzioni, la possibilità di utilizzare anche giocatrici donne, gli Stili di gioco e l'Oggetto giocatore. Le Evoluzioni sono quello che il nome suggerisce: potete far salire di livello i giocatori del vostro club nella modalità Ultimate Team attraverso un percorso di progressione con obiettivi da completare, per esempio fare 20 passaggi e 2 assist per completare il Livello 1. In questo modo potete migliorare le abilità individuali, gli Stili di gioco, le valutazioni complessive e persino l'aspetto dei loro oggetti.

La seconda novità di Ultimate Team riguarda il calcio femminile: ora Ultimate sta per "tutti" e con questa modalità potete sbloccare un nuovo mondo di potenzialità di costruzione della squadra, che si connette alle prestazioni reali nel mondo del calcio femminile durante la stagione. E grazie alle Evoluzioni non solo potrà progredire, ma sarà un team unico, diverso da qualunque altro! Per il resto, la chimica di gioco resterà la stessa, con connessioni più profonde tra giocatori della stessa squadra, sia di team che di Nazione.

Ci saranno poi nuovi Eroi e icone, che vi permetteranno di utilizzare alcuni dei più grandi giocatori del passato, ma questo potrebbe cambiare la chimica tra i giocatori, quindi in FC 24 arriva una soluzione che consente di creare più opportunità e modi per costruire la vostra squadra.

In Ultimate Team ci sono anche nuovi pacchetti giocatori, animazioni e una nuova soluzione che vi permette di far camminare insieme due giocatori di alto livello inseriti nella squadra.

Il nuovo design dell'Oggetto Giocatore vi consente inoltre di comprendere con un'occhiata le caratteristiche del giocatore, con immagini più grandi, sfondi animati e dettagli più accessibili, come gli stemmi dei campionati (per la chimica di gioco) e gli Stili di gioco+, che vi consentono di sapere subito cosa rende quel giocatore speciale.

A questo proposito, gli Stili di gioco introducono in Ultimate Team una dinamica del tutto nuova che va oltre le valutazioni complessive, consentendo di costruire la propria squadra in base alle abilità dei giocatori e a come giocano effettivamente in campo. Gli Stili di gioco+ portano questa dinamica a un livello superiore, dando ai giocatori abilità in campo che pochi altri hanno, e comprendendole potete sfruttare al meglio quel giocatore

C'è poi il nuovo menu Obiettivi, che vi consente di vedere subito per cosa state giocando, scoprire nuovi Obiettivi e tornare all'azione in un attimo, e una nuova modalità di navigazione Quick switcher, per cambiare tra modi di gioco. Infine, c'è anche una nuova funzione, Claim All, che vi consente di raccogliere tutte le vostre ricompense degli Obiettivi in una volta sola, e la possibilità di cambiare la posizione dei giocatori senza bisogno di un oggetto consumabile.