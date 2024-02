A pochi giorni dal lancio, cosa sappiamo di Xiaomi 14 Ultra?

Il nuovo Xiaomi 14 Ultra è in un aggiornamento iterativo del modello precedente, che viene anche migliorato in molti piccoli dettagli. Una delle novità di cui si è parlato è la versione in titanio, ma non si sa se arriverà in Europa.

Lo schermo resta lo stesso di quello dell'anno scorso, un pannello da 6,73 pollici AMOLED fino a 120 Hz e risoluzione di 3200x1440 pixel, con supporto per HDR10+ e una luminosità massima fino a 3000 nit.