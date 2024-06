Affrettatevi: avete ancora pochi giorni per approfittare delle offerte flash di Iliad!

Se vi siete persi i festeggiamenti per il sesto compleanno di Iliad, forse non saprete che l'operatore che ha rivoluzionato il settore della telefonia in Italia ha lanciato una serie di offerte flash incredibilmente allettanti (scoprite la nostra selezione delle migliori offerte mobile sul mercato).

Adesso però non avete più scuse, ma dovrete affrettarvi, perché avete ancora pochi giorni per attivarle: ecco le scadenze.