Questo sarà l'ultimo aggiornamento di Firefox per gli utenti Windows 7 e 8

Con la fine del supporto ufficiale da parte di Microsoft alle versioni di 7 e 8 di Windows, prosegue di pari passo l'abbandono da parte dei vari browser dei suddetti sistemi operativi. Come già anticipato ieri la versione 115.0 sarà l'ultima disponibile per gli utenti interessati, i quali passando alla versione ESR 115 del browser continueranno a ricevere fino a settembre 2024 solo importati aggiornamenti per la sicurezza.

Di seguito riportate le nuove funzionalità e le correzioni introdotte da quest'ultima versione:

Possibilità di traferire i metodi di pagamento salvati migrando su altri browser basati su Chrome.

Chiusura più rapida delle schede grazie all'implementazione di pulsati dedicati nel menù.

Decodifica video hardware abilitata su Linux per le schede video ARC di Intel.

Semplificazione dell'interfaccia utente per l'importazione di dati da browser terzi.

Utilizzo del plug-in OpenH264 di Cisco per coloro che non supportano la piattaforma per la decodifica video H264.

Possibilità di approvare caso per caso la geolocalizzazione per gli utenti Windows con driver Wi-Fi di fascia bassa con geolocalizzazione del sistema operativo disabilitata, senza causare a livello di sistema instabilità di rete.

Aggiornamento Windows Magnifer che ora segue correttamente il cursore del testo quando è visibile la barra della scritta Firefox.

Ulteriori informazioni sulla pagina del sito Firefox.