Un carico di novità OnePlus: svelati Nord 4, smartwatch, tablet e non solo

OnePlus Nord 4 sarà il medio-gamma che cercate?

Smartwatch, tablet e nuove cuffie da OnePlus

Nel prossimo evento organizzato dall'azienda cinese non ci sarà solo OnePlus Nord 4. Arriverà anche lo smartwatch che vedete nelle immagini in basso. Si tratta di OnePlus Watch 2R.

Questo dispositivo dovrebbe arrivare come una variante più economica del OnePlus Watch 2 lanciato in precedenza. Dalle immagini vediamo che anche il design sarà simile, con una cassa in metallo e un look abbastanza "classico". Sempre sulla casa notiamo la presenza di due pulsanti fisici, mentre il appare largo e in plastica.

Questo nuovo modello dovrebbe essere presentato il prossimo 16 luglio, nell'ambito del OnePlus Summer Launch Event. Al momento non sappiamo se la sua commercializzazione è destinata anche ai mercati europei.