Il pieghevole più economico di sempre presto in promo: unboxing di Blackview Hero 10

Negli ultimi anni abbiamo visto un notevole incremento dell'interesse nei confronti degli smartphone pieghevoli, con i principali attori del mercato che hanno lanciato i loro primi modelli. A questi sta per aggiungersi Blackview.

Il produttore cinese ha infatti presentato il suo Hero 10, un pieghevole che ci ricorda Galaxy Z Flip 5 per la sua struttura e che presto arriverà in Italia a un prezzo davvero incredibile.

Canale Telegram Offerte

Parliamo di pieghevole più economico di sempre, almeno finora, perché il dispositivo è atteso nel mercato italiano a meno di 400 euro grazie a un'interessante promo di lancio.

Riguardo le sue specifiche tecniche, già sappiamo che il nuovo Blackview Hero 10 arriverà con un processore Mediatek Helio G99, un display interno da 6,9" FullHD+ in tecnologia AMOLED e un più piccolo display esterno circolare da 1,19" con risoluzione di 390 pixel di diametro.

Ci saranno 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

La fotocamera principale è da 108 megapixel, accompagnata da una megapixel da 8 megapixel e da una 32 megapixel frontale nel foro. La batteria sarà da 4.000 mAh e ci sarà la ricarica è rapida a 45W. Il software sarà su base Android 13, personalizzato con l'interfaccia DokeOS 4.0 di BlackView.

Dunque, non ci resta che attendere il debutto ufficiale di Blackview Hero 10 in Italia, il che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Proprio in occasione del lancio arriverà una promozione per prenderlo subito a prezzo scontato, tramite un codice che condivideremo sul nostro canale Telegram dedicato: ecco il link per iscrivervi e non perdervelo.

Qui sotto vi lasciamo intanto il nostro unboxing del dispositivo per averne subito un'anteprima.