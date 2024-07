Ecco l'unboxing che vi farà emozionare: HTC U24 Pro è arrivato

HTC è un nome che in passato ha appassionato tanti utenti Android , con i suoi modelli che hanno avuto sempre un certo fascino. Negli ultimi anni l'azienda si è eclissata dal mercato, ma mai completamente. E recentemente ha lanciato HTC U24 Pro , lo stesso dispositivo per cui finalmente possiamo vedere l'unboxing .

L'unboxing di HTC U24 Pro, il fascino rimane

Il video che trovate in basso è proprio l'unboxing di HTC U24 Pro che abbiamo realizzato dopo averlo ricevuto. Si tratta di un dispositivo di fascia alta, sicuramente non un top di gamma, ma di particolare interesse per il suo comparto fotografico, che almeno sulla carta appare di livello, e per il prezzo abbordabile.

Come potete vedere dal video, e anche dalle immagini in basso, questo nuovo HTC U24 Pro presenta lo stesso fascino dei modelli HTC di un decennio fa, che sicuramente rappresentavano dei punti di riferimento assoluto in tutto il mercato degli smartphone.

Il dispositivo è arrivato in colorazione blu scuro, con una finitura opaca sul retro e un materiale che sicuramente dà l'impressione di solidità. Sul retro vediamo le tre fotocamere annunciate in fase di presentazione, mentre frontalmente troviamo un display dai bordi leggermente arrotondati. Mentre gli angoli sono abbastanza squadrati.

La scheda tecnica, come menzionavamo prima, è sicuramente di livello: troviamo il processore Snapdragon 7 Gen 3, 12 GB di RAM, 256 GB di storage interno e dei sensori fotografici particolarmente performanti, almeno sulla carta, soprattutto per quanto riguarda il comparto posteriore. Per consultare la scheda tecnica dettagliata vi suggeriamo di aprire questo link.