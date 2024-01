C'è chi è così fortunato da aver già spacchettato Samsung Galaxy S24 Ultra

Alla presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma di Samsung manca sempre meno. Difatti, la società coreana svelerà la famiglia dei Galaxy S24 il 17 gennaio durante l'evento Unpacked 2024. Tuttavia, le indiscrezioni non sono mai mancate, in ultima il video diffuso da tasty orange su X. In particolare, l'unboxing rivela tre opzioni di colore della variante Ultra. Si tratta di Titanio Giallo, Titanio Viola e Titanio Grigio.

Dunque, sembrerebbe confermata l'indiscrezione che suggeriva l'adozione del titanio da parte di Samsung per il telaio, una scelta simile a quella di Apple relativamente alle varianti Pro del suo iPhone 15. Le cornici, invece, sono in argento. Sempre sul titanio, non si sa se l'adozione di questo materiale comporterà dei vantaggi, a partire dalla durata. Il materiale, come già visto sui sopracitati iPhone 15, sicuramente favorisce una maggiore leggerezza dei dispositivi ma solo il tempo dirà se ci saranno altri fattori positivi.