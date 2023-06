UNDAWN, è nuova avventura post apocalittica per Android, iOS e PC con Will Smith

Arrivano delle importanti novità per coloro che sono appassionati di giochi mobile, soprattutto per chi è amante del genere survival in scenari post-apocalittici. Level Infinite e LightSpeed Studios hanno appena annunciato UNDAWN.

UNDAWN è un gioco dove il protagonista veste i panni di Will Smith, mentre il suo scopo consiste nella collaborazione tra giocatori per sopravvivere in un mondo dove il pericolo maggiore è costituito dagli infetti e dagli avversari.