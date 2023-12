Undici nuove funzioni su Telegram: canali simili, da voce a testo per tutti e molto altro

Oggi è la giornata degli aggiornamenti per le app di messaggistica. Dopo Messaggi Google anche Telegram si aggiorna con undici nuove funzioni (a proposito, sapete come trovare i canali su Telegram?). Tra queste spiccano la possibilità di trovare i canali simili, la trascrizione vocale per tutti, le nuove funzioni per ripubblicare le storie di amici e canali e aggiungere videomessaggi alle storie e molto altro: andiamo a scoprirle tutte!

Telegram: tutte le nuove funzioni

Canali simili Per facilitare la ricerca dei canali, che siano notizie, foto di gatti o video di galline ballanti, quando vi iscrivete a un canale ora viene visualizzato un elenco di canali pubblici simili relativi allo stesso argomento. Questi vengono selezionati automaticamente in base alle somiglianze nella lista degli iscritti, e potete accedere ai canali simili anche dal profilo di un canale.

Fonte: Telegram

Ripubblicazione delle storie Ora potete ripubblicare le storie degli amici e dei vostri canali preferiti sulla vostra pagina, aumentando il loro pubblico. Ripubblicare una storia consente di aggiungere contenuti aggiuntivi come testi, audio o anche commenti video, insieme a impostazioni di visibilità separate per i repost. Per ripubblicare una storia, toccate la freccia di condivisione e selezionate "Ripubblica storia". Per proteggere la privacy, solo le storie che sono visibili a "Tutti" possono essere ripubblicate.

Fonte: Telegram

Videomessaggi nelle storie Quando pubblicate una storia, ora potete aggiungere un videomessaggio che può essere ridimensionato e spostato, anche sull'asse temporale, per iniziare o finire in qualsiasi fotogramma. Per registrare un videomessaggio, tenete premuta l'icona della videocamera nell'editor delle storie, poi tenete premuto sulla traccia video nella parte inferiore dello schermo per controllare il volume. Come abbiamo anticipato prima, le storie ripubblicate supportano anche i videomessaggi. Premium: Colori del profilo Gli utenti Premium possono ora scegliere un colore per il loro nome, i link che inviano e le risposte ai loro messaggi. Per personalizzare i messaggi o il profilo, su Android bisogna andare in Impostazioni > Impostazioni chat > Cambia colore nome, mentre su iOS, si trova in Impostazioni > Aspetto > Colore del tuo nome. Premium: Sfondi per entrambe le parti Se chiunque può impostare sfondi personalizzati per le chat individuali, ora gli utenti Premium possono impostare uno sfondo per entrambe le parti, applicando lo stesso stile per loro e il destinatario della chat. Per impostare uno sfondo personalizzato in una chat 1-a-1, toccate i tre puntini, poi Cambia sfondo.

Fonte: Telegram

Da voce a testo per tutti Gli utenti Premium possono trascrivere i messaggi vocali e i videomessaggi (o tradurre l'audio in lingue diverse) dal 2022, e ora la funzione è disponibile per tutti. Per gli utenti Premium la conversione è però illimitata, mentre gli utenti gratuiti possono convertire in testo fino a 2 messaggi a settimana. Per farlo, toccate l'icona con la freccia verso la A di fianco all'audio. Questa funzione verrà rilasciata gradualmente e potrebbe non essere disponibile ovunque immediatamente. Statistiche storie per i canali I canali che possono pubblicare storie ora possono vedere le statistiche delle visualizzazioni delle storie, delle condivisioni e delle reazioni, con grafici dettagliati per monitorare la loro diffusione e le loro prestazioni. Le statistiche delle storie possono essere visualizzate toccando i tre puntini quando si visualizza una storia, oppure andando in Info del canale > tre puntini > Statistiche. Le statistiche dei canali, i potenziamenti e le impostazioni dei giveaway si possono invece raggiungere tramite Info del canale > Modifica > Statistiche e potenziamenti. Reazioni personalizzate per i canali Gli amministratori dei canali hanno una nuova interfaccia per gestire le reazioni, in cui possono aggiungere o rimuovere emoji specifiche. Oltre alle reazioni standard, i canali possono anche aggiungere emoji personalizzate, ottenendo una reazione personalizzata per ogni livello raggiunto.

Fonte: Telegram

Inoltre le statistiche dei canali ora mostrano un grafico del sentimento delle reazioni, basato sulle emoji usate per reagire ai post. Il grafico distingue le reazioni positive e negative per gli equivalenti emotivi delle emoji come pollice in su o pollice in giù, e usa "altro" per le opzioni più ambigue. Evidenziazione codice nei messaggi Tutte le app Telegram ora sono in grado di riconoscere i linguaggi di programmazione ed evidenziare la sintassi nei messaggi inviati con la '''formattazione codice'''. Miglioramenti per i topic Nei gruppi con i Topic attivati, Telegram salverà le preferenze di visulizzazione di Visualizza come messaggi o Visualizza come topic quando aprirete il gruppo di nuovo. Effetto schiocco di Thanos su iOS I messaggi eliminati automaticamente su iOS presentano ora un'animazione fantastica quando il loro timer si esaurisce: vengono vaporizzati in un milione di pixel prima di scomparire per sempre. Potete attivare un timer di autoeliminazione per i messaggi nelle chat individuali o per il vostro intero account. Il modo più rapido per vedere la nuova animazione è impostando un breve timer di autodistruzione in una Chat segreta.