Magic: L'Unico Anello è stato venduto a una cifra spropositata a Post Malone

A quanto pare è così fan da andare letteralmente all-in per aggiudicarsi la carta Magic più rara di sempre! In realtà non è noto quanto il cantante abbia sborsato per aggiudicarsela, ma c'è chi nei commenti al video parla di cifre che si aggirano tra i 2,5 e i 3 milioni di dollari . E non fatichiamo troppo a crederlo, viste le offerte iniziali. Comunque a giudicare dal video che potete vedere qui di seguito hanno vinto entrambi. Stando a quanto affermato da Trafton, la prima persona a cui ha pensato dopo aver trovato la carta è stata proprio Post Malone, e c'è da dire che nel video sembrano entrambi genuinamente felici.

Era noto che il cantante fosse un fan del celebre gioco di carte collezionabili, tant'è che in passato aveva collaborato con la stessa Wizards of the Coast per la realizzazione di un mini collezione Secret Lair intitolata Secret Lair x Post Malone: Backstage Pass.

Sta di fatto che la carta, unica nel suo genere, è stata trovata in Canada da Brook Trafton. Giusto poche ore fa, il fortunato collezionista ha postato un video su TikTok in cui in sostanza ha annunciato di aver venduto la carta Magic Unico Anello niente meno che a Post Malone .

Una carta unica e rarissima, che doveva rispecchiare l'unicità dell'Anello più celebre del mondo del fantasy, che Wizards of the Coast ha incluso solo nelle bustine e nei bundle più costosi dell'espansione dedicata (i così detti Collector Booster). E ci è riuscita alla grande, visto appunto che ancor prima di essere scovata da qualcuno c'era chi , come il collezionista Francisco Rubio, aveva offerto 2 milioni di euro a chi l'avesse trovata .

Il suo valore era stato stimato a circa 2 milioni di dollari: stiamo parlando dell'Unico Anello , la carta Magic foil premium con lamina d'oro in rilievo numerata 1 di 1 con iscrizione nella lingua nera di Mordor appartenente alla recente espansione Magic: The Gathering - Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo .

Tutto è bene quel che finisce bene insomma. Una persona casuale ha trovato l'Unico Anello e la sua vita è cambiata per sempre, che poi era quello che speravano in molti. Ma per questo il set Magic: The Gathering - Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo non merita più la vostra attenzione? Assolutamente no!

Anzi, la speranza è che, essendo stato trovato l'Unico Anello, i prezzi dei set e dei box calino finalmente di prezzo, viste le cifre esorbitanti che erano state richieste da venditori e da utenti terzi su eBay e affini. Molti avevano acquistato diversi box di Collector Booster nella speranza che l'Unico Anello non venisse trovato e che nel tempo aumentassero di valore. Per fortuna dei collezionisti non sarà così.

Cosa rimane quindi da trovare nel set? Un sacco di carte. Ci sono un bel po' di varianti dello stesso Unico Anello e di altre carte importanti per la storia de Il Signore degli Anelli che sono numerate e quindi disponibili in quantità limitatissime.

E poi ci sono le Carte Scena senza bordo, le Showcase con cornice Unico Anello e tantissime varianti che faranno davvero la gioia dei collezionisti. Ve ne proponiamo alcune nelle gallery seguenti. Ovviamente anche i giocatori avranno pane per i loro denti: in questo caso si può puntare alle bustine più economiche, in modo da provare con mano la meccanica legata proprio all'Anello.