È tempo di aggiornare le vostre AirPods: ecco i modelli coinvolti

L'aggiornamento del firmware arriva tanto per le AirPods classiche, ovvero quelle di seconda e terza generazione, quanto per i modelli più performanti. La lista che segue mostra tutti i modelli aggiornati insieme al codice del firmware appena rilasciato:

AirPods Pro (2nd generation) con case MagSafe Charging (USB-C): 6.5.8 (6F8)

AirPods Pro (2nd generation) con case MagSafe Charging (Lightning): 6.5.8 (6F8)

AirPods Pro (1st generation): 6A326

AirPods (3rd generation): 6A326

AirPods (2nd generation): 6A326

AirPods Max: 6A326

AirPods (1st generation): 6.8.8

Dalla lista capirete quindi che Apple ha aggiornato sostanzialmente tutti i modelli più recenti di AirPods.

Come spesso accade per l'aggiornamento di questi dispositivi, Apple non ha rilasciato un vero e proprio changelog. Dunque non sappiamo esattamente cosa è cambiato rispetto alla versione precedente del firmware.

Non avendo fatto annunci particolari, ci aspettiamo che Apple abbia introdotto delle ottimizzazioni a livello di sistema e per l'aspetto della connettività.

I modelli che abbiamo elencato riceveranno l'aggiornamento automaticamente nei prossimi giorni. Vi ricordiamo che, trattandosi si AirPods, gli aggiornamenti software vengono installati quando le cuffie sono accoppiate a iPhone, iPad, o Mac.