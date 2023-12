Marea di Android 14 per i Galaxy di Samsung: i modelli che si stanno aggiornando

Il major update ad Android 14 per i dispositivi Samsung si sta rivelando rapido per molti modelli. Google ha rilasciato la versione stabile di Android 14 un paio di mesi fa, e Samsung ha già rilasciato la One UI 6 con Android 14 per diversi suoi dispositivi, a partire dai top di gamma Galaxy S23 .

Proprio in questo senso arrivano ulteriori novità, con Samsung che ha avviato la distribuzione della sua One UI 6 basata su Android 14 per diversi modelli. Tra quelli che si stanno aggiornando troviamo Galaxy S21 FE, uno dei dispositivi di fascia alta dell'azienda. L'aggiornamento sembra essere in rollout per gli utenti statunitensi, ma ci aspettiamo che a breve arrivi anche alle unità vendute in Europa.

Allo stesso modo, anche Galaxy Tab S9 FE sta ricevendo la sua ambita dose di Android 14.

Si tratta del tablet di fascia alta lanciato da Samsung quest'anno. Per entrambi i modelli arriva la One UI 6 con tutte le novità di Android 14 stock, che abbiamo visto anche sui Pixel, insieme a quelle personalizzate da Samsung. Ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo.

Questi importanti aggiornamenti arrivano proprio nel giorno in cui l'azienda ha presentato in Italia Galaxy S23 FE. E insieme a questi dispositivi di fascia alta, il major update arriva anche per i modelli di fascia media. Parliamo di Galaxy A52s che sta ricevendo l'aggiornamento in Germania e Paesi Bassi, Galaxy A33 e Galaxy A14 LTE.

Insomma, si tratta di un nuovo passo compiuto da Samsung verso l'apprezzamento dei propri utenti anche a distanza di tempo dall'acquisto dello smartphone. Fateci sapere se anche il vostro modello può già saggiare le novità di Android 14.