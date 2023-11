Update per Android Auto: in attesa di due novità, Google si concentra sui bug

Google, nell'ultimo anno, ha accelerato il rilascio di aggiornamenti per Android Auto, tuttavia con un grosso "ma". Difatti, il colosso di Mountain View non rilascia un changelog di questi update, dunque complicando la comprensione di possibili novità. La stessa cosa è accaduta anche in occasione del rilascio dell'aggiornamento ad Android Auto 10.9, lanciato in versione stabile dopo la diffusione della beta.

I primi utenti che hanno provato questa nuova versione di Android Auto, almeno ad una prima occhiata, non hanno notato grosse differenze rispetto al passato, anche perché probabilmente Google si è concentrata maggiormente sulla correzione di bug e criticità. In particolare, quest'ultima versione non include una delle novità a cui sta lavorando la società, ovvero la possibilità di utilizzare lo stesso sfondo sia su Android Auto che sui dispositivi mobili. Si ipotizza, quindi, che questa funzione sia ancora nella fase di test, quindi potrebbe volerci un pò di tempo prima che la società inizi a rilasciarla ufficialmente.

Google, inoltre, sta sviluppando anche un modo più semplice per disconnettere uno smartphone dall'unità principale quando si esegue Android Auto in modalità wireless. Nello specifico, verrà aggiunto un pulsante di disconnessione nel centro notifiche dello smartphone: premendo questo tasto, la connessione wireless si interromperà immediatamente, consentendo agli utenti di effettuare il collegamento tramite Bluetooth oppure di collegare un altro smartphone presente in auto.