L’ultimo update di Fitbit Charge 5 innesca gravi problemi alla batteria

Solitamente gli aggiornamenti puntano a migliorare l'esperienza degli utenti con i propri dispositivi. Tuttavia, non tutte le ciambelle escono col buco e questo detto sembra proprio perfetto per quello che è accaduto con l'ultimo update rilasciato per il fitness tracker Fitbit Charge 5.

In particolare, con l'ultimo pacchetto – che ha introdotto la versione 194.61 – Fitbit ha implementato diverse novità, tra cui nuovi quadranti, miglioramenti alle notifiche e alle modalità di allenamento, oltre a numerose correzioni di bug (inoltre, agli utenti Premium verrà mostrato il punteggio di prontezza giornaliera). Tuttavia, a seguito dell'aggiornamento alcuni utenti hanno evidenziato un eccessivo consumo della batteria nonché addirittura un malfunzionamento del proprio dispositivo. In particolare, il Charge 5 dovrebbe durare diversi giorni con una carica, ma dopo l'aggiornamento si scarica in un giorno. In alcuni casi, poi, come accennato prima, il fitness tracker si blocca.