Ecco l'aggiornamento FRITZ!OS 7.80: le nuove funzionalità per 4 modelli FRITZ!

AVM ha annunciato l'ultimo aggiornamento gratuito FRITZ!OS 7.80, che include funzionalità e miglioramenti per quattro modelli FRITZ! Box: FRITZ!Box 5590 Fiber, 5530 Fiber, FRITZ!Box 7590 AX e FRITZ!Box 7530 AX. In tal senso, nelle prossime settimane questo update sarà disponibile anche su altri prodotti.

In particolare, FRITZ!Box 5590 Fiber e FRITZ!Box 5530 Fiber hanno una nuova schermata che informa l'utente sullo stato e sulla qualità della connessione. Inoltre, su FRITZ!Box 7590 AX e il FRITZ!Box sarà più facile gestire la connessione in fibra ottica grazie alla configurazione guidata. Ancora, sui quattro modelli FRITZ!Box sarà presente l'assistente per la configurazione iniziale di MyFRITZ!App, che tra l'altro sarà disponibile a breve su iOS e Android.