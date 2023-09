Nuovo update per PS5: abilitato il Remote Play su Chromecast

Sony, nelle scorse ore, ha rilasciato il nuovo firmware per PlayStation 5. Tra le varie novità, ce n'è una piuttosto interessante e che riguarda l'ampliamento dei dispositivi supportati dal Remote Play, ovvero la tecnologia che consente la trasmissione dei giochi in funzione su PS4 e PS5 su alcuni dispositivi, tra cui rientrano ad esempio gli smartphone.

Entrando nello specifico, l'ultimo update ha aggiunto nuove periferiche compatibili come ad esempio Google Chromecast 4K, oltre agli apparecchi televisivi Sony BRAVIA XR A95L. Inoltre, sembrano compatibili anche gli smartphone e tablet con Android 12 a bordo (utilizziamo il condizionale perché Sony non lo ha certificato ufficialmente). Non si tratta di un vero e proprio meccanismo di cloud gaming, tuttavia con questo aggiornamento gli utenti avranno maggiore flessibilità a disposizione. A riguardo, l'azienda nipponico ha affermato che sarà possibile eseguire l'installazione tramite Play Store, anche se l'app PS Remote Play contrassegna ancora i dispositivi con sistema operativo Android TV come incompatibili.