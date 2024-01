Urbanista scommette ancora sulle cuffie a energia solare

La settimana scorsa è stata quella dedicata al CES di Las Vegas, il noto evento tecnologico durante il quale abbiamo visto diverse novità per il mondo tech (ecco i migliori notebook per fascia di prezzo, se ne state cercando uno). Ma le novità non sono finite, perché anche al di fuori del CES arrivano nuovi prodotti.

Questo è il caso di Urbanista, un'azienda specializzata nella realizzazione di prodotti audio. Parliamo soprattutto di cuffie, true wireless e speaker Bluetooth (ecco la nostra raccolta dei migliori speaker sul mercato). L'azienda ha appena lanciato due nuovi prodotti, particolarmente interessanti perché prevedono la possibilità di ricaricarsi con l'energia solare. Andiamo a vedere le specifiche dei nuovi modelli Urbanista Los Angeles e gli auricolari Phoenix di seconda generazione.