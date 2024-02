Non sapete dove uscire con gli amici? Ci pensa l'IA generativa in Google Maps

Google Maps rimane una delle soluzioni più utilizzate da milioni di utenti, sia per la navigazione stradale che per la ricerca di informazioni su attività commerciali e luoghi di interesse (vi lasciamo la nostra guida su come aggiungere un luogo su Maps). Riguardo proprio l'aspetto della ricerca, Google ha appena presentato un nuovo modo per aiutare gli utenti nella scoperta di luoghi e attività, ovviamente tramite l'ausilio dell'intelligenza artificiale generativa.

Una delle possibilità più interessanti viene portata come esempio da Google stessa. A chiunque sarà capitato almeno una volta di uscire con un gruppo di amici, dovendosi scervellare nella ricerca di un luogo che metta d'accordo le preferenze di tutti. L'introduzione dell'IA generativa punta ad agevolare proprio in questo, ''indipendentemente da quanto specifiche, di nicchia o ampie possano essere le tue esigenze. Dì semplicemente quello che stai cercando e i nostri modelli in lingua estesa (LLM) analizzeranno le informazioni dettagliate presenti in Maps''.